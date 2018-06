Venezuela: Maduro critica ex-presidentes de México, Chile e Colômbia

Felipe Calderón, do México, Sebastián Piñera, do Chile, e Andrés Pastrana, da Colômbia devem participar neste fim de semana de um simpósio pró-democracia organizado por rivais de Maduro. Eles também devem tentar visitar o líder da oposição, Leopoldo Lopez, que está preso há quase um ano por liderar protestos contra o governo socialista.

Maduro, que luta para reconstruir a economia venezuelana em meio à inflação e escassez generalizada, disse que os três ex-presidentes têm "sangue em suas mãos" por apoiar seus adversários. Ele também acusou Calderón de ter ligações com traficantes mexicanos e chamou Piñera de defensor do ex-ditador chileno Augusto Pinochet.

"Vocês deveriam estar preocupados com a crise em seus países e não meter o nariz nos assuntos do povo venezuelano", disse Maduro disse em um evento comemorativo do aniversário do golpe de 1958, que derrubou o ditador Marcos Pérez Jiménez. Fonte: Associated Press