Venezuela: Maduro espera que Chávez tome posse O vice-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse na noite desta quarta-feira esperar que o presidente Hugo Chávez, que se recupera de uma cirurgia contra o câncer em Cuba, tome posse normalmente no dia 10 de janeiro. Maduro deu as declarações após o líder governista na Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, ter sugerido que a posse de Chávez poderia ser adiada. Maduro afirmou que, se não tomar posse no dia 10, Chávez "deixou orientações públicas e claras para qualquer cenário". Maduro não quis entrar em "especulações" para o caso de Chávez não tomar posse no dia 10.