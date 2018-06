Venezuela: Maduro estipula teto para preço de aluguéis

Maduro assinou hoje decreto que impede a cobrança de aluguéis superiores a 250 bolívares (cerca de 100 reais) por metro quadrado. O decreto determina ainda que casos de desentendimento entre proprietários e locatários passarão a ser mediados por uma agência do governo, e não mais por mediadores privados.

No dia 19, a Assembleia Nacional da Venezuela aprovou a concessão de poderes especiais a Maduro. Prevista na Constituição venezuelana desde antes da chegada do chavismo ao poder, a chamada Lei Habilitante concede poderes para o presidente legislar durante 12 meses sobre questões como lavagem de dinheiro, combate ao financiamento ilegal de partidos políticos, punição contra a fuga de divisas, defesa da moeda nacional e fortalecimento do o sistema financeiro. Fonte: Associated Press.