Venezuela: Maduro viaja a Cuba para visitar Chávez

A viagem de Maduro ocorre em meio à crescente incerteza sobre a saúde de Chávez. O líder venezuelano não foi visto nem ouvido desde que passou por sua quarta cirurgia relacionada ao câncer em 11 de dezembro. Funcionários do governo dizem que ele pode não voltar a tempo para tomar posse de seu novo mandato de seis anos na data programada de 10 de janeiro. Não houve atualizações sobre o estado de Chávez desde que Maduro anunciou, na segunda-feira, que havia recebido um telefonema do presidente, no qual ele afirmou que estava de pé e andando.

Maduro é o mais graduado político da Venezuela a visitar Chávez desde a cirurgia. O presidente boliviano, Evo Morales, viajou para Cuba na semana passada em uma rápida viagem que só aumentou a incerteza em relação à saúde de Chávez. Morales ainda não comentou publicamente sobre a sua visita ou até mesmo confirmou se viu o presidente venezuelano em Havana.

Na manhã de ontem, Maduro leu uma mensagem de Ano Novo de Chávez às tropas da Venezuela. No entanto, não ficou claro quando o presidente a redigiu. "Eu tive de batalhar novamente pela minha saúde", disse o líder venezuelano na mensagem na qual expressa "completa fé no comprometimento e na lealdade que as forças armadas revolucionárias estão me mostrando neste momento muito complicado e difícil.''''

Um grupo de candidatos da oposição exigiu ontem que Maduro forneça um relatório médico oficial sobre o estado da saúde de Chávez. A parlamentar Dinorah Figuera disse que o país precisa de "um relatório médico daqueles que são responsáveis pela avaliação, diagnóstico e tratamento do presidente.''''