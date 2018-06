Venezuela mantém busca por avião desaparecido

O governo da Venezuela disse que as autoridades não vão cancelar as buscas até que encontrem a aeronave e aqueles que estavam a bordo.

"As autoridades envolvidas não estão reduzindo intensidade da busca", segundo comunicado do governo. As equipes de busca utilizam um avião, dois helicópteros, diversos barcos da guarda costeira e 29 mergulhadores.

O avião carregava o presidente executivo, a esposa dele, dois amigos italianos e dois membros da tripulação. As informações são da Associated Press.