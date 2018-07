Venezuela multa canal Globovisión em US$ 2,1 milhões

A Globovisión foi multada pela cobertura do motim que começou em junho quando tropas invadiram uma penitenciária em busca de armas que estavam com os detentos. A invasão levou a tiroteios entre detentos e soldados que deixaram três mortos. O impasse só foi resolvido com negociações 27 dias depois. Quatro condenados que escaparam foram mortos a tiros pelos soldados.

A Globovisión disse que não tem os recursos para pagar a multa, disse Maria Fernanda Flores, vice-presidente do canal. O regulador da Comissão, Pedro Maldonado, disse que o canal foi multado por causa da sua "conduta editorial", o que incluiria uma "apologia ao crime", além de fomentar "a ansiedade dos cidadãos" com a cobertura.

As informações são da Associated Press.