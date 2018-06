Venezuela: ONU alerta sobre condições das prisões

Rupert Colville, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, expressou preocupação sobre "um padrão alarmante de violência nas prisões venezuelanas, que é uma consequência direta das más condições.''''

Segundo o governo, a violência na prisão de Uribana, na cidade de Barquisimeto, ocorreu quando presos armados entraram em confronto com soldados da Guarda Nacional que estavam tentando realizar uma inspeção. Quase todos os mortos eram prisioneiros.

"Pedimos investigações rápidas e eficazes para este incidente", disse Colville, em uma coletiva de imprensa em Genebra. "Solicitamos também ao governo da Venezuela para adotar medidas urgentes para garantir que as condições de detenção cumpram com as normas internacionais de direitos humanos.'''' As informações são da Associated Press.