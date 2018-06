Venezuela passará a exigir visto para turistas norte-americanos, diz Maduro A Venezuela vai reduzir o tamanho da equipe da embaixada norte-americana no país, limitar as atividades dos diplomatas e passará a exigir que os cidadãos dos Estados Unidos consigam vistos se quiserem visitar as praias venezuelanas. Em discurso durante um protesto contra o imperialismo, o presidente Nicolás Maduro disse neste sábado que a intromissão estrangeira o obrigava a adotar uma série de medidas restritivas, que incluiriam requerer dos embaixadores estadunidenses uma aprovação do Ministério das Relações Exteriores quando quisessem realizar reuniões.