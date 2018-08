Venezuela pede à Interpol prisão de deputado opositor exilado na Colômbia

A Venezuela pediu à Interpol a captura do deputado opositor Julio Borges, exilado na Colômbia, por sua suposta participação em um incidente que Caracas considerou um atentado contra o presidente Nicolás Maduro, informou o governo bolivariano nesta sexta-feira, 10.

"Estamos pedindo código vermelho para o sr. Julio Borges", disse o ministro das Comunicações, Jorge Rodríguez, um uma entrevista coletiva. Ele indicou que o pedido se estende a outros suspeitos implicados que também vivem na Colômbia e nos EUA.

Borges foi implicado por outro opositor, Juan Requesens, preso na Venezuela na terça-feira. Requesens afirmou ter tido contato com um dos envolvidos no incidente, no qual explosivos em drones foram detonados durante o discurso de Maduro em uma parada militar no sábado.

Algumas semanas atrás fui contatado por (o deputado) Julio Borges, que me pediu o favor de passar uma pessoa da Venezuela para a Colômbia. É sobre Juan Monasterios, eu entrei em contato com ele através do correio", disse REquesens a um promotor, segundo um vídeo divulgado pelo governo Maduro. / AFP