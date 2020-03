Venezuela pede US$ 5 bilhões ao FMI para lidar com coronavírus

CARACAS - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pediu ao Fundo Monetário Internacional (FMI) uma ajuda de US$ 5 bilhões para lidar com a pandemia do novo coronavírus, segundo uma carta à diretora-gerente do organismo, Kristalina Georgieva, divulgada nesta terça-feira, 17.

Na carta, Maduro pediu ao FMI que considerasse conceder a ele "um mecanismo de financiamento por US$ 5 bilhões do fundo de emergência do Instrumento de Financiamento Rápido". O documento foi divulgado no Twitter pelo ministro das Relações Exteriores venezuelano, Jorge Arreaza.

Esses recursos, segundo Maduro, "contribuirão significativamente para fortalecer nossos sistemas de detecção e resposta" diante da pandemia que até agora deixou 33 infectados na Venezuela.

El Pdte @NicolasMaduro ha solicitado formalmente al Fondo Monetario Internacional un financiamiento por 5 mil millones de dólares para fortalecer las capacidades de respuesta de nuestro sistema de salud en la contención del #COVIDー19. Otra acción oportuna para proteger al pueblo pic.twitter.com/OrI4nyFX2C — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 17, 2020

A ajuda solicitada por Maduro ao FMI é a primeira feita pela Venezuela desde 2001. A última visita de uma missão técnica da agência a Caracas foi em 2004.

Consultado pela AFP, o FMI não comentou o pedido. / AFP