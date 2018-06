Venezuela prende dois por morte de deputado chavista em Caracas

CARACAS - O Tribunal Superior de Justiça da Venezuela informou nesta segunda-feira, 13, que duas pessoas foram presas, suspeitas da morte do deputado chavista Robert Serra, no começo do mês.

Os suspeitos foram identificados como Edwin Torres e Carlos Garcia, mas o TSJ não deu detalhes no comunicado de quais teriam sido os motivos para o crime. Se condenados, os dois podem pegar até 30 anos de cadeia.

Membros do governo chavista dizem que as evidências indicam que o crime foi planejado e não se trata de um latrocínio.

O presidente Nicolás Maduro acusa "grupos terroristas incentivados pela ultradireita venezuelana e grupos paramilitares colombianos" pelo crime.

"Mais cedo ou mais tarde, descobriremos a verdade", disse Maduro na semana passada. / EFE