Venezuela prende prefeito da cidade de San Cristóbal

Com isso, o prefeito Daniel Ceballos se torna o segundo líder da oposição a ser preso desde a intensificação dos protestos no mês passado. Antes dele, Leopoldo López, líder do partido Vontade Popular, o mesmo de Ceballos, foi preso em 18 de fevereiro.

O ministro de Relações Interiores, Miguel Rodríguez Torres, confirmou a detenção do prefeito em Caracas, onde Ceballos participou de uma reunião com prefeitos da oposição durante a manhã. A prisão ocorreu no hotel em que estava hospedado e ele foi levado à sede do serviço de inteligência.

Torres esclareceu em entrevista telefônica difundida pela rede estatal Venezolana de Televisión que a ordem de captura teve como base alegados crimes de "rebelião civil e conspiração".

"Esse é um ato de justiça contra um prefeito que não somente deixou de cumprir as obrigações que se impõem pela lei e pela constituição, mas que também facilitou e apoiou toda a violência irracional que há em toda a San Cristóbal", afirmou Torres. Fonte: Associated Press.