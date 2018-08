Venezuela prende seis suspeitos de ataque contra Maduro

O governo da Venezuela prendeu neste domingo, 5, seis pessoas a quem acusam de atacar com drones um comício do presidente Nicolás Maduro no sábado, que deixou ao menos sete feridos – três deles em estado grave. Segundo autoridades chavistas, todos os autores materiais e intelectuais do ataque foram identificados.

“Prendemos terroristas e capangas”, disse o ministro do Interior Nestor Reverol. “Além disso, foram apreendidos veículos e organizadas operações de busca e apreensões por todo país que recolheram provas importantíssimas.”

Segundo o governo venezuelano, um drone carregado com explosivos atingiu um ato oficial comandado pelo líder chavista em Caracas. Maduro, a primeira-dama Cília Flores e membros da cúpula militares foram retirados do local a salvo.

Em pronunciamento na noite deste sábado, o presidente venezuelano afirmou que o ataque foi uma tentativa de assassiná-lo. Segundo ele, evidências “apontam para a extrema direita”, que trabalha com colombianos no país vizinho. Maduro disse acreditar que o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, também é responsável. Tanto Colômbia quanto os Estados Unidos disseram que a acusação do chavista carece de fundamento.

O grupo intitulado Soldados de Franelas, composto aparentemente por dissidentes militares, reivindicou o ataque. “Nosso objetivo era mandar dois drones com C4 no palco presidencial, mas eles foram abatidos por atiradores de elite”, disse o grupo no Twitter. “Demonstramos que são vulneráveis. É questão de tempo.”