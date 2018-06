Venezuela prende suposto 'mercenário' vindo dos EUA Um cidadão americano foi detido pelas autoridades venezuelanas por supostamente tentar entrar no país sul-americano ilegalmente, disse o presidente Hugo Chávez na noite de quinta-feira. O líder venezuelano acrescentou que o homem não identificado parece ser suspeito e uma espécie de "mercenário". Chávez não revelou o nome do homem detido, mas disse que ele é de "origem latina" e foi preso "quatro ou cinco dias atrás" quando estava entrando na Venezuela pela Colômbia, na fronteira com o Estado de Táchira (localizado ao oeste venezuelano).