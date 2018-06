Venezuela quer melhorar relação diplomática com EUA O ministro de Relações Exteriores da Venezuela disse que o governo do presidente Hugo Chávez quer melhorar as relações com os Estados Unidos. Elias Jaua afirmou que Chávez pediu ao embaixador venezuelano na Organização dos Estados Americanos (OEA) que procure melhorar os laços com autoridades em Washington.