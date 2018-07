Venezuela: raio provocou fogo em refinaria, diz ministro O ministro do Petróleo da Venezuela, Rafael Ramírez, disse nesta quinta-feira que um incêndio que atingiu a refinaria de El Palito, no Estado de Carabobo, foi aparentemente provocado por um raio. O incêndio começou na noite de quarta-feira em um tanque de nafta da refinaria e atingiu uma segunda unidade. Ramírez disse que ninguém ficou ferido. Cerca de 120 bombeiros trabalhavam nesta quinta-feira para apagar o incêndio e conseguiram extinguir as chamas em um tanque de nafta. Outro tanque ainda está em chamas.