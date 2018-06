Venezuela reabre embaixada no Paraguai

A embaixada venezuelana em Assunção estava fechada desde julho de 2012, quando os dois países romperam relações na esteira da deposição do então presidente Fernando Lugo em julgamento político no Senado.

"O Paraguai tem uma produção agrícola importante, que atende aos interesses da Venezuela, assim como podemos transformar nossas economias em um esforço de complementação", declarou o embaixador Alfredo Murga em entrevista coletiva.

Em outra coletiva, o diretor da refinaria estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), Fleming Duarte, anunciou que Assunção pediu a renegociação de sua dívida de US$ 300 milhões com a Petróleos de Venezuela (PdVSA). O Paraguai não produz petróleo. Fonte: Associated Press.