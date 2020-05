Venezuela recebe primeiro de cinco petroleiros iranianos

O primeiro de cinco navios iranianos enviados à Venezuela com combustível e produtos petroleiros entrou no sábado, 23, no território marítimo sob jurisdição venezuelana, em meio a uma escalada de tensões com os EUA. O governo iraniano havia alertado nos dias anteriores que haveria “consequências” caso os americanos impedissem a chegada dos navios.

O navio integra uma frota com carga de 1,5 milhão de barris de gasolina. O Fortune deve navegar até a refinaria de El Palito em Puerto Cabello (Estado de Carabobo, no norte), escoltado pelas Forças Armadas.

O restante da frota esperada pela Venezuela chegará nos próximos dias, informou a televisão estatal venezuelana. Os navios iranianos devem dar fôlego ao governo de Nicolás Maduro, mas “não terão impacto real sobre a atual escassez de gasolina”, disse Luis Oliveiros, especialista em petróleo.

A falta de combustível, crônica há anos nas áreas de fronteira, agravou-se durante a quarentena iniciada em março por causa do novo coronavírus. Em Caracas, diariamente filas de veículos são formadas nos postos de gasolina, onde o combustível é racionado. / AFP