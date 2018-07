Venezuela receberá novo carregamento de armas da Rússia, diz Chávez

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou no domingo, 30, que em breve o país receberá um carregamento de armas antiaéreas, tanques e artilharia da Rússia. Ele ainda advertiu que "ninguém deve intervir" no país e aplicar "a fórmula da Líbia ou o que for", referindo-se a uma hipotética ação militar contra a nação.

"Em breve começarão a chegar novos equipamentos de alta tecnologia de defesa, novos equipamentos que requerem gente capacitada e, além de tudo, patriota", disse Chávez durante um ato de seu partido transmitido pela televisão estatal.

O presidente alertou sobre ações do exterior. "Isso os faz falta para a defesa do país. Vejam como está o mundo. Que ninguém se atreva a vir aqui e aplicar a fórmula líbia ou a que for", disse Chávez, prevendo que os que a isso se atrevessem "pagariam muito caro".

Em agosto, Chávez confirmou que seu governo tem ante a Rússia um crédito de US$ 4 bilhões para "fortalecer" a cooperação técnico-militar, embora tenha indicado que a verba também se destinaria a projetos para a extração de petróleo e gás e industriais.

Segundo a companhia estatal russa para a exportação de armas, a Venezuela comprou quase US$ 11 bilhões em armas nos últimos cinco anos, tornando-se assim o país que mais importou armas de Moscou na América Latina.