Venezuela só deve ter vacinas no fim de 2021, dizem especialistas

CARACAS - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a "descoberta médica" do ano com uma apresentação que poderia fazer inveja a um apresentador de programa de vendas na televisão.

“Aqui está. Neutralize o coronavírus sem nenhum efeito colateral! Sem agulha? Sem problemas! Apenas algumas gotas do líquido mágico sob a língua a cada quatro horas e é adeus, bloqueio; olá, boa saúde”, disse Maduro, em discurso nacional, apresentando dois frascos cintilantes de Carvativir. “Da Venezuela para o mundo.”

Profissionais médicos venezuelanos agora dizem que as “gotas milagrosas” de Maduro - que ele prometeu que chegariam rapidamente para a produção em massa - são na verdade um extrato da erva tomilho, usada em terapias homeopáticas e culinária comum.

No entanto, um aspecto do marketing parecia verdadeiro. Mais do que qualquer outra nação do hemisfério ocidental, o Estado socialista falido da Venezuela pode precisar de um milagre para derrotar o novo coronavírus.

A Venezuela está tão atrasada no fornecimento de vacinas que analistas dizem que o país pode só conseguir vacinar sua população no fim de 2021. Apenas no fim de 2023 o país teria doses suficientes para a imunidade coletiva. Isso o coloca no último degrau das nações - ao lado de seus pares autoritários Coreia do Norte, Síria e Mianmar - onde campanhas de vacinação generalizadas não são esperadas até muito depois que o resto do mundo recupere uma aparência de vida normal.

Para um país que estava preso em uma crise humanitária muito antes da pandemia e onde dois homens - Maduro e o líder da oposição apoiado pelos EUA, Juan Guaidó - afirmam ser presidente, os problemas são econômicos e políticos. Mais de duas décadas de má gestão e corrupção esvaziaram os cofres do Estado, quebraram o sistema de saúde e enviaram o outrora lucrativo setor do petróleo para uma espiral mortal. Enquanto isso, bilhões de dólares em ativos estatais permanecem congelados por nações, incluindo os Estados Unidos, que se opõem ao governo socialista de Maduro.

Maduro afirma que a resistência da oposição em descongelar esses ativos - e as sanções dos EUA que dificultam o financiamento e as compras - deixaram seu governo sem os recursos de que precisa para competir na disputa global pela vacina contra o coronavírus.

Os críticos rebatem que o autocrático Maduro está propositalmente atrasando a aquisição de vacinas, buscando retratar a nação como uma vítima na esperança de obter o alívio das sanções do novo governo Biden.

Como as portas se fecham, o tempo do povo venezuelano pode estar acabando. O governo de Maduro perdeu um prazo crítico no mês passado para aderir a um programa vinculado à Organização Mundial da Saúde projetado para ajudar as nações em desenvolvimento a obter suprimentos de vacina contra o coronavírus.

Paolo Balladelli, chefe da OMS na Venezuela, tuitou na semana passada que o governo ainda poderia conseguir até 2,4 milhões de doses - um começo decente para um país de 28,5 milhões - se aderisse ao programa até terça-feira. Não aderiu. Na quarta-feira, funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), braço latino-americano da OMS, disseram que poderiam ser “flexíveis” com o cronograma de pagamento.

Mas as negociações entre Maduro e a oposição para chegar a um grande acordo estagnaram. Nenhum dos lados está projetando otimismo.

“Estamos em discussões frenéticas com qualquer pessoa que possamos alcançar para levar isso adiante por causa das consequências para a população venezuelana”, disse Ciro Ugarte, diretor de emergências de saúde da OPAS. “O que queremos é que a população venezuelana se vacine e, como vemos agora, isso ainda não é possível”.

Em busca de respostas, o governo de Maduro está se aventurando no realismo mágico, vendendo remédios caseiros, incluindo chás de ervas e gotas milagrosas, em uma tentativa de acalmar uma população sofredora. Ao apresentar o Carvativir à nação no mês passado, Maduro alegou que não poderia revelar a identidade do inventor da droga, mesmo enquanto brandia um livro com o nome do cientista em rede nacional.

O livro, facilmente encontrado online, identificava Raúl Ojeda como o pesquisador-chefe por trás de um composto que contém o ingrediente ativo isotimol. A contracapa descreve Ojeda como um “escritor, poeta, altruísta e pesquisador bioquímico” e o identifica como funcionário do Labfarven, laboratório que produz as gotas e, segundo registros corporativos, costumava vender autopeças.

Os médicos venezuelanos foram inicialmente cautelosos em suas avaliações de um composto que eles dizem ter sido usado em enxaguatórios bucais e anti-sépticos para matar bactérias. Depois de explorar as descobertas de Ojeda, eles agora estão chamando as alegações de Maduro não apenas de falsas, mas perigosas. Maduro rejeitou as críticas, dizendo que a “inveja” “desencadeou uma campanha brutal contra o Carvativir”. Ojeda não respondeu a um pedido de entrevista.

Enrique López Loyo, chefe da Academia Venezuelana de Medicina, chamou as gotas de “uma cortina de fumaça em torno da necessidade imperiosa de vacinas”.

“As pessoas podem pensar: ‘Bem, estou tomando minhas gotas milagrosas, então estou protegido’, e então ter a audácia de não tomar quaisquer outras precauções”, disse ele.

Talvez sentindo que o Carvativir pode não ser suficiente, o governo de Maduro também está se voltando para o setor privado há muito demonizado em busca de uma solução financeira. As autoridades estão investigando se as empresas privadas podem ajudar o governo a contornar as barreiras ao financiamento e às transferências de fundos que foram erguidas pelas sanções dos EUA.

Sem outra solução, a Venezuela ficará com poucas opções para acabar com a pandemia.

O governo assinou um contrato para 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. Maduro disse na terça-feira que as primeiras 100 mil doses chegariam em breve. Algumas vacinas chinesas podem ser adquiridas, mas quantas doses é uma questão que permanece obscura.

A última e melhor esperança da Venezuela pode ser o sucesso final de uma ou mais das vacinas que estão sendo desenvolvidas por Cuba. Mas analistas dizem que essa ajuda ainda demoraria meses.

O remédio cubano “é uma vacina feita para nós, ao ritmo do guaguancó, sob o calor do Caribe”, assegurou Maduro a seus compatriotas, referindo-se a um subgênero da rumba cubana.

Devido à boa sorte, à falta de testes ou relatórios ruins, as estatísticas de coronavírus da Venezuela até agora se mostraram melhores do que as de seus vizinhos. O país registrou 127 mil casos de infecção e menos de 1.200 mortes - bem abaixo dos 2,9 milhões de infecções e quase 54 mil mortes relatadas pela vizinha Colômbia. No entanto, conforme mostrado pelo aumento de casos em Cuba, que em grande parte conseguiu controlar o vírus até as últimas semanas, a Venezuela continua sob alto risco de calamidade.

O governo de Maduro afirma que as sanções dos EUA e a resistência da oposição tornaram impossível cumprir quase qualquer compromisso financeiro para comprar vacinas. As sanções dos EUA contêm exceções para medicamentos e alimentos. Mas Jorge Arreaza, ministro das Relações Exteriores de Maduro, disse ao The Washington Post que as empresas e os bancos têm muito medo de entrar em conflito com Washington para fazer negócios com a Venezuela.

“Não conseguimos pagar [pela vacina] de forma alguma”, disse Arreaza. “Estamos proibidos de usar o sistema financeiro. Nenhum banco receberá dinheiro venezuelano, por medo de sanções ”.

Em dezembro, os advogados que representam o banco central da Venezuela buscaram liberar fundos congelados no Reino Unido para cobrir um pagamento inicial de US$ 18,1 milhões e uma nota promissória de US$ 101,8 milhões necessária para garantir a vacina através do Covax, o programa vinculado à OMS. O governo de Maduro solicitou o apoio da oposição de Guaidó à sua petição, argumentando que vidas venezuelanas estavam em jogo e pedindo que os fundos fossem transferidos diretamente para o Covax.

A oposição recusou, dizendo que Maduro claramente tem outros meios para pagar. A indústria do petróleo ainda pode gerar centenas de milhões de dólares por mês, e as autoridades falam em comprar armas do Irã. Também existe a questão da confiança.

A oposição e as autoridades americanas citam um acordo feito pela equipe de Guaidó com Maduro para descongelar 2,5 milhões de euros na Espanha para pagar as remessas de 340 mil kits de teste de coronavírus e máquinas de processamento pela OPAS em outubro.

A oposição e a OPAS dizem que os kits de teste não chegaram aos hospitais e, em vez disso, foram desviados para laboratórios do governo. Apenas 2% desses testes foram usados, dizem eles. “Não temos ideia de onde estão os outros”, disse o infectologista Julio Castro, principal assessor da oposição na luta contra o coronavírus.

Arreaza negou essas afirmações, dizendo que apenas algumas máquinas de teste de antígeno foram enviadas para diferentes locais, sob a direção de autoridades regionais de saúde. “Tudo desde o acordo do ano passado foi cumprido”, disse ele.

Ugarte, da OPAS, disse que um acordo separado com a oposição e o governo de Maduro para trazer US$ 10 milhões em equipamentos de proteção individual e medicamentos para a Venezuela para enfrentar a pandemia foi mais bem-sucedido, com "cerca de 80%" da ajuda chegando ao destino pretendido.

Maduro há muito é acusado de politizar a ajuda externa. Uma remessa de ajuda humanitária do Programa Mundial de Alimentos, por exemplo, foi atrasada por meses devido à insistência de seu governo em controlar a distribuição. As autoridades têm reprimido as instituições de caridade privadas que evitam o governo para ajudar os pobres ou doentes diretamente.

O acesso aos fundos, disse Guaidó a repórteres em Caracas na semana passada, não é o problema. “Essa é a propaganda da ditadura para tentar se desculpar e apontar o dedo e confundir o mundo inteiro”, disse ele.

O governo Biden, que sinalizou que não tem planos imediatos para conversas diretas com Maduro, sugeriu, no entanto, que pode ser mais flexível do que o governo Trump foi no tratamento da crise humanitária do país.

Autoridades americanas dizem que o governo de Maduro não é confiável para distribuir a vacina contra o coronavírus. Mas eles dizem que estão preparados para considerar a emissão de licenças especiais que concederiam aos fabricantes de vacinas isenções explícitas das sanções dos EUA.

Ugarte sugeriu que se Maduro e a oposição pudessem chegar a um acordo, os prazos de pagamento perdidos poderiam ser perdoados.

“Esta é uma situação muito polarizada e ambos os lados precisam chegar a um acordo”, disse ele. “Se eles conseguirem pagar pelas vacinas, não vejo como o Covax poderia negar seu pedido.”