Venezuela: sondagem mostra leve vantagem de Capriles

CARACAS - Uma pesquisa publicada nesta quarta-feira pelo instituto de pesquisas Consultores 21, um dos dois mais respeitados da Venezuela, indica que o candidato da oposição à presidência, o ex-governador do Estado de Miranda, Henrique Capriles, lidera a intenção de voto com três pontos porcentuais de vantagem sobre o presidente Hugo Chávez. As eleições ocorrerão em 7 de outubro e essa é a última pesquisa da Consultores 21. Os dados da pesquisa vazaram na internet nesta quarta-feira e mostram Capriles com 48,9% da intenção de voto, enquanto Chávez está com 45,7%. Outros 4,8% dos eleitores não manifestaram preferência. Os resultados não diferem muito da pesquisa anterior, publicada no final de agosto e que dava 48,1% da intenção de voto a Capriles e 46,2% a Chávez.

A pesquisa da Consultores 21 entrevistou 1.500 pessoas entre 7 e 18 de setembro. A margem de erro é de 2,58 pontos porcentuais. A Consultores 21 também fez uma simulação de voto com o mesmo eleitorado, na qual o entrevistado é convidado a declarar seu voto, não a intenção. Nesse caso, 46,5% dos entrevistados declararam que votarão em Capriles e 45,7% que votarão em Chávez, o que indica empate técnico e está dentro da margem de erro. Os indecisos nesse tipo de simulação foram 7,7% dos entrevistados.

Na terça-feira, foi publicada a última pesquisa do Instituto Datanalisis de Caracas, que indica 49% da intenção de voto em Chávez e 39% em Capriles. A pesquisa mostrou que Chávez ainda lidera com folga mas Capriles reduziu a diferença e conquistou três pontos em comparação à pesquisa de agosto. Em pesquisa feita em abril, pelo Datanalisis, Chávez liderava com 17 pontos de vantagem.

Um terceiro instituto de pesquisa, Varianzas, publicou uma sondagem na terça-feira que mostrava 49,7% das intenções de voto para Chávez, ante 47,7% para Capriles.

Chávez está no poder desde 1999 e busca mais um mandato de seis anos. O presidente de 58 anos luta contra um câncer desde 2010 e recentemente se declarou curado da doença, após várias etapas de tratamento em Cuba. Capriles, de 40 anos, intensificou a campanha nos últimos dias, visitando Barinas, Maracaibo e as maiores cidades do país antes das eleições. Na reta final, Chávez acusa Capriles de planejar um "pacotão neoliberal" que implantará se for eleito; Capriles afirma que manterá os programas sociais e de transferência de renda criados por Chávez.

As informações são da Dow Jones.