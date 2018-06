Venezuela tomará medidas legais contra jornal El País

A foto foi divulgada no início do dia no site do jornal por cerca de meia hora e em algumas das edições imprensas. Mas, logo, o El País retirou a edição das bancas e a imprimiu novamente sem a foto.

Em um comunicado, o ministro disse que o erro será lembrado como "uma página vergonhosa do jornalismo internacional". Ele não deu mais detalhes sobre as ações futuras do governo contra o jornal.

Os editores do El Pais publicaram um pedido de desculpas aos leitores pelo "dano causado" e iniciaram uma investigação sobre a foto, que, segundo eles, havia sido fornecida pela Gtres Online, uma agência espanhola. Em seus comentários, Villegas criticou o jornal por não pedir desculpas a Chávez.

Mais cedo, o ministro afirmou que a foto parecia ser uma imagem tirada de um vídeo de 2008 do YouTube, que mostrava um homem não identificado durante uma cirurgia. As informações são da Dow Jones.