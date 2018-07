Venezuela vende ouro para repor reservas

Um relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgado nesta semana pela agência Reuters indica que o Banco Central da Venezuela (BCV) vendeu entre janeiro e agosto deste ano 10,93 toneladas de ouro no mercado internacional. No final de 2011, o presidente Hugo Chávez mandou repatriar as reservas em ouro da Venezuela aplicadas em bancos europeus. De 372,9 toneladas de ouro contabilizadas em janeiro, restam 362, estima o FMI.

O governo atribui a venda a uma opção de negócio normal do BCV. Economistas independentes acreditam que Chávez precisa aumentar seu fluxo de caixa em dólares para dar prosseguimento à importação de bens de consumo e alimentos.

De acordo com o jornal El Universal, apenas no começo da semana foi vendida 1,8 tonelada de ouro. Em agosto, o BCV obteve US$ 300 milhões após negociar 3,2 toneladas do metal no mercado internacional. O ouro corresponde a 73% das reservas internacionais da Venezuela. As reservas em dólares, segundo o FMI, são estimadas em US$ 2 bilhões.

Cerca de 80% dos alimentos consumidos no país são importados. Muitos deles, como leite em pó, carne de frango e bovina, café e açúcar são vendidos a preços subsidiados para a população de baixa renda em supermercados estatais. Em ano eleitoral, o governo venezuelano acelerou o ritmo de importação desses alimentos, que cresceu 20% em relação ao ano interior. Para cobrir esses gastos, é necessário ter dólares em caixa.

Ainda conforme o Universal, as reservas venezuelanas caíram 17% este ano. Para amenizar esse desgaste, a estatal do petróleo PDVSA injetou US$ 4,5 milhões no BCV. O petróleo é a principal fonte de moeda americana da economia venezuelana e responde por 60% da receita do governo venezuelano. O câmbio é controlado desde 2003 para controlar o preço das importações.

Para o presidente da consultoria privada Econométrica, Angel García Banchs, a questão da venda de ouro está relacionada à escassez de divisas do BCV. Segundo o economista, a falta de dólares tem relação apenas com a importação de alimentos, mas também com a alta dos preços. Em 2011, a inflação na Venezuela foi de 27,6% e estima-se que o país encerre o ano com a inflação mais alta da América Latina. "Além de importarmos barato, o dólar oficial é supervalorizado", disse o analista ao Estado. "Com isso e a renda vinda do petróleo, o preço da divisa é artificialmente baixo e a procura por ela aumenta."

O presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Nacional, o chavista Ricardo Sanguino (PSUV), confirmou ao jornal El Mundo que a venda de ouro realmente ocorreu, mas a atribuiu a uma movimentação normal. "O BCV considerou que a oportunidade era atraente e por isso vendeu algo do ouro", declarou. O deputado negou que o objetivo da operação fosse elevar as reservas em dólares. / COM REUTERS