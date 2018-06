Venezuela: vice-presidente diz que Chávez está sereno

Os comentários de Maduro, em meio à profunda incerteza em torno da saúde do presidente, provavelmente tentam conter as especulações de que o líder venezuelano de 58 anos estaria incapacitado e impossibilitado de continuar no cargo.

Chávez não tem sido visto em público desde que partiu para Cuba no mês passado para retomar uma batalha contra o câncer, após a última recorrência da doença. Os médicos cubanos inicialmente diagnosticaram a doença em junho de 2011, quando um crescimento canceroso foi encontrado na região pélvica do presidente. As informações são da Dow Jones.