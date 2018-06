Venezuela: votação ocorre dentro da normalidade e de maneira calma, diz CNE

Tibisay Lucena afirmou ainda que, no processo deste domingo, recebeu menos denúncias que em eleições anteriores, de acordo com comentários feitos após registrar seu voto.

Uma das queixas que a CNE atendeu ocorreu no município de Pedernales, no estado de Delta Amacuro, onde a coordenação da mesa de voto não permitiu a entrada das testemunhas, porque elas não votavam no lugar.

"As testemunhas não precisam votar necessariamente no centro (onde elas são nomeadas). Tudo que elas precisam ter é o crachá. Não importa se elas não votam no centro", disse a dirigente.

Tibisay Lucena disse que houve um excesso da coordenação do centro de votação. "Isso não está dentro de suas funções. Das mais de 14 mil assembleias de voto, todos estão trabalhando muito bem, sem grandes problemas, vale a pena mencionar".

Ela afirmou ainda "não existe um código de vestimenta para ir votar. Isso não pode ser um impeditivo para entrar no centro" de votação, ao ressaltar, no entanto, que não se pode utilizar roupas ou acessórios que façam alusão a partidos políticos. (Lucas Hirata - lucas.Hirata@estadao.com)