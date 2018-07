Venezuelano era 'um amigo do Brasil', diz Dilma A presidente Dilma Rousseff rendeu homenagem ao ex-colega venezuelano Hugo Chávez, em discurso no Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, em Brasília. "Morreu um grande latino-americano, o presidente Chávez. Essa morte deve encher de tristeza todos os latino-americanos" "Em muitas ocasiões, o governo brasileiro não concordou integralmente com o presidente Chávez", observou, "Mas, hoje, como sempre, reconhecemos nele uma grande liderança, uma perda irreparável e um amigo do Brasil".