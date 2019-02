Venezuelanos pausam discussão sobre crise após queda de meteorito no país

CARACAS - Um meteorito caiu no norte da Venezuela na noite de sábado, 9, de acordo com uma autoridade regional e relatos de cidadãos nas redes sociais. Um flash de luz quebrou a escuridão no céu após as 19h locais, desaparecendo ao cair, como aparece em um vídeo que se tornou viral no Twitter.

O bólide "atingiu a zona sul" do Estado de Carabobo, confirmou o governador, Rafael Lacava, descrevendo-o como um "grande" meteorito, embora não tenha dado mais detalhes.

Em outras imagens supostamente tiradas da zona de impacto, grupos de pessoas ficaram em volta de veículos de emergência, e pequenos focos de luz apareciam no chão.

Usuarios en las redes sociales reportan una gran luz en el cielo de Caracas. Me hacen llegar este video pic.twitter.com/GVsnxFb6cP — Miguel Malliotakis (@Malliotakis_) 10 de fevereiro de 2019

Exaustos pelos surpreendentes eventos políticos que ocorreram desde o começo do ano, os venezuelanos rapidamente pegaram as redes sociais para mostrar sua descrença pelo fenômeno das estrelas, e a hashtag #meteorito subiu para as primeiras posições.

"O que nos faltava, um #meteorito", escreveu @artbooksbooks. O usuário @kairomouse postou: "E quando você pensa que nada pode ser mais estranho na Venezuela... um meteoro cai".

Por um tempo, o meteorito chegou a ter sua própria conta no Twitter. "Chegando na Venezuela, qual é o plano para hoje?", tuitou @elmeteorite1. / AFP