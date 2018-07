Venezuelanos que vivem nos EUA mostram otimismo

No El Arepazo, um popular restaurante venezuelano em Doral, no subúrbio de Miami, uma pessoa aplaudiu, mas o resto assistiu em silêncio e se absteve de qualquer celebração. Uma hora mais tarde, as pessoas começaram a chegar com bandeiras venezuelanas, aplaudindo e gritando alegremente. Após o júbilo, porém, começaram a se preocupar com o futuro do país.

Embora Chávez tenha deixado o movimento socialista com controle total do país, algumas pessoas questionaram como a nova liderança será formada. "Embora possamos estar todos unidos na celebração de hoje, nós não sabemos o futuro", disse Francisco Gamez, de 18 anos, que apareceu no El Arepazo enrolado em uma bandeira venezuelana.

Estima-se que 189.219 imigrantes venezuelanos vivam nos EUA, dos quais 91.091 no Estado da Flórida, de acordo com dados do censo norte-americano. As informações são da Associated Press.