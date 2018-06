Venezuelanos saem em caravanas contra Maduro

CARACAS - Caravanas de automóveis, motos, bicicletas e até mesmo cavalos foram realizadas neste sábado, 13, na Venezuela em uma nova onda de protestos contra o presidente Nicolás Maduro.

Forças de segurança dispersaram a um desses grupos usando bombas de gás lacrimogêneo, na cidade de Valencia, no norte do país, onde militares bloquearam as vias de acesso até o destino final dos manifestantes, constatou um repórter da France Presse.

O grupo pretendia chegar até Campo de Carabobo, emblemático local no qual ocorreu a batalha final pela independência venezuelana.

Em Caracas, no entanto, a caravana tem como meta cumprir os 25 quilômetros até o distrito de Vargas.

"Temos que continuar buscando formas de protesto. É para marchar? Marchamos. Bloquear a passagem? Bloqueamos. Caravanas? Aqui estamos", disse Rafael Galvis, de 46 anos, no volante de uma caminhonete com dezenas de pessoas a bordo, com bandeiras venezuelanas e cartazes contra Maduro.

Os críticos de Maduro completaram seis semanas de manifestações contra seu governo, e nelas exigem "eleições gerais" e repudiam uma Assembleia Popular Constituinte convocada no dia 1º de maio pelo presidente. / AFP