Venizelos reúne-se com líder do Esquerda Democrática Os dois partidos favoráveis ao programa de resgate oferecido à Grécia - Nova Democracia e Pasok - estão dando continuidade aos esforços para garantir o apoio de mais um partido para formar um governo de coalizão que tenha maioria confortável no Parlamento. Assim, o novo governo poderá progredir rapidamente com as reformas necessárias no país e, ao mesmo tempo, tentar relaxar os termos do socorro de 173 bilhões de euros.