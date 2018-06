Ventos ajudam no combate a incêndio na Califórnia Uma correnteza de ar úmido vindo do Oceano Pacífico ajudou os bombeiros na luta contra um grande incêndio que atinge as montanhas do sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Neste sábado (04), equipes de bombeiros trabalharam para criar quilômetros de linhas de contenção, enquanto as nuvens altas e os ventos quentes e secos dos últimos dias eram substituídos pela corrente de ar normal do Pacífico, reduzindo, significativamente, a atividade do fogo.