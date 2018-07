Ventos fortes espalham incêndio em floresta do Arizona O grande incêndio que forçou a retirada de várias comunidades das montanhas do leste do Arizona aumentou hoje para mais de 780 quilômetros quadrados, espalhando fumaça por cinco estados norte-americanos, disseram autoridades. Funcionários afirmaram que as labaredas queimaram milhares de hectares desde que começaram, há mais de uma semana, perto da cidade de Alpine, na região de White Mountain. As autoridades acreditam que uma fogueira abandonada possa ter desencadeado as chamas. Até agora, cinco prédios foram destruídos, mas ninguém está ferido gravemente.