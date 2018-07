Veredicto do julgamento de Hosni Mubarak deve ser divulgado hoje Um tribunal egípcio deve anunciar hoje o veredicto do julgamento do ex-ditador Hosni Mubarak, deposto em fevereiro do ano passado após uma onda de protestos populares. Mubarak é acusado de ter ordenado a repressão policial que matou cerca de 250 pessoas nos protestos. A decisão judicial deve ter também um impacto político. O último premiê de Mubarak, Ahmed Shafiq está no segundo turno das eleições presidenciais. Ontem, na Praça Tahrir, o epicentro dos protestos contra a ditadura, milhares de pessoas protestaram contra a candidatura do ex-primeiro-ministro. Ele enfrentará nos dias 16 e 17 o candidato da Irmandade Muçulmana, Mohamed Morsi. Os ativistas querem que Shafiq seja desqualificado.