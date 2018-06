Veterano de 93 anos refaz salto na Normandia O ex-paraquedista do Exército americano, Jim Martin, de 93 anos, reviveu ontem o salto que realizou junto com a 101.ª Divisão Aerotransportada há exatos 70 anos, quando o seu regimento foi o primeiro a entrar na Normandia, na madrugada do Dia D, para tentar aterrissar atrás das linhas inimigas e tomar a cidade de Carentan - missão que eles realizaram com sucesso.