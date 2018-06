Veto à compra de papel-jornal é 'censura', diz SIP A demora da Venezuela para liberar dólares para as empresas jornalísticas importarem papel-jornal pode ser um "golpe fatal" para a imprensa independente e crítica, alertou ontem a Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP, em espanhol). "Se o governo venezuelano não mudar sua posição e não permitir que a imprensa tenha a possibilidade de obter divisas para comprar insumo básico, isso será um golpe fatal e acabará com toda voz crítica ao governo", afirmou o presidente Comissão de Liberdade de Imprensa e Informação da SIP, Claudio Paolillo à agência EFE. As dificuldades enfrentadas pelos jornais críticos seriam equivalentes a um "sistema de censura" indireto, ressaltou Paolillo.