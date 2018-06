Veto à importação prejudica economia russa, dizem EUA

A porta-voz do governo dos EUA, Laura Lucas Magnuson, disse nesta quarta-feira que o decreto da Rússia banindo importações de produtos agrícolas norte-americanos vai servir apenas para aumentar ainda mais o isolamento russo do resto da comunidade internacional.

Para a Casa Branca, a retaliação contra empresas e países do Ocidente por causa das sanções impostas à Rússia só vai causar mais prejuízos à economia do país. Ela destacou uma declaração do Banco Central russo que alertou para o aumento da inflação e a deterioração do poder de compra dos cidadãos se a importação de alimentos fosse proibida.

Segundo Magnuson, os EUA mais uma vez pedem que a Rússia ajude a controlar o conflito entre o governo e separatistas no leste da Ucrânia. O apoio do governo de Vladimir Putin aos insurgentes foi o que motivou as sanções dos EUA e da União Europeia contra os russos.

A agência de notícias estatal RIA Novosti citou nesta quarta-feira a fala de um agente do governo russo que afirmou que a importação de todos os insumos agrícolas produzidos nos EUA seria banida. De acordo com o Serviço Agrícola Internacional de Washington, as exportações agrícolas dos Estados Unidos para a Rússia somaram US$ 1,3 bilhões em 2013. Fonte: Associated Press.