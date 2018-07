'Vi fraudes e não pude fazer nada' Kira Tverskaya foi observadora voluntária em centros de votação do centro de Moscou no domingo. Segundo ela, a parte mais difícil do trabalho foi ver as fraudes ocorrerem e não poder fazer nada, apenas relatar para as organizações. Kira contou ao "Estado" que num dos locais, ônibus com mais de 150 eleitores chegaram para votar, e claramente seguiram para outro centro de votação minutos depois.