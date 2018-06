Viagem de cubana Yoani consolida lei migratória

Depois de ter vivido na Suíça entre 2002 e 2004, Yoani nunca mais tinha conseguido deixar a ilha, até que a reforma na legislação migratória começou a vigorar em janeiro. Yoani afirma que começou a tentar deixar Cuba em 2008, quando foi laureada pelo diário espanhol El País com o Prêmio Ortega y Gasset de Jornalismo. No ano anterior, ela havia começado a chamar a atenção das autoridades cubanas, publicando desde Havana suas impressões críticas ao regime castrista e às condições de vida de seus concidadãos, no blog Generación Y.

As autoridades cubanas proibiram a saída da ativista, que ganhou vários outros prêmios internacionais relativos à liberdade de expressão, 20 vezes desde então. Em todas as ocasiões, a blogueira havia conseguido vistos dos países que pretendia visitar, assim como as chamadas "cartas-convite", que o governo da ilha exigia para os cidadãos que pretendessem deixassem o país.

Foi justamente por ter tantas autorizações para entrar em outras nações registradas em seu passaporte que Yoani não pôde deixar a ilha imediatamente após a publicação da nova legislação migratória. Ela teve, então, de pedir às autoridades cubanas a emissão de um novo documento, que já está repleto de vistos.

A revista Veja diz na edição desta semana que o governo cubano, o Partido dos Trabalhadores (PT) e um funcionário do Planalto "estão envolvidos numa conspiração para espionar e tentar desqualificar Yoani Sánchez" em sua passagem pelo Brasil. A Embaixada de Cuba em Brasília teria distribuído um dossiê com textos e fotos da blogueira a militantes do PT.

Agenda

Além do Brasil, a cubana planeja visitar mais de dez países nos próximos meses. Depois de aterrissar no Recife, Yoani deverá seguir para Feira de Santana, na Bahia, onde participará da exibição do documentário Conexão Cuba Honduras - no qual é entrevistada -, do cineasta Dado Galvão, ainda na segunda-feira.

No dia seguinte, após um encontro com a imprensa de manhã, Yoani será levada para uma visita ao centro da cidade baiana. Quando aceitou vir ao Brasil, Yoani tinha declarado que pretendia conhecer o modo de vida dos brasileiros, conversando com a população. Durante a tarde, ela deverá participar de uma sessão de autógrafos de seu livro De Cuba, com Carinho, publicado no Brasil pela Editora Contexto. Na quarta-feira, Yoani tem prevista uma visita a Salvador, onde deverá conhecer o Farol da Barra e o Pelourinho, antes de embarcar para São Paulo. Ela fala no auditório do Estado na quinta-feira (21). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.