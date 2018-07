Vice anuncia formação de governo de união O vice-presidente do Iêmen, Abdrabuh Mansur Hadi, anunciou ontem um decreto aprovando a formação de um governo de unidade nacional, cumprindo determinação do acordo que pôs fim a vários meses de revolta popular. O decreto estabelece um gabinete com 34 ministérios igualmente divididos entre o partido do presidente Ali Abdullah Saleh - que prometeu deixar o poder - e a oposição. O novo governo, liderado pelo premiê Mohammed Basindawa, controlará o país por ao menos três meses, até a realização de eleições.