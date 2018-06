Vice-chanceler alemão ameaça impor sanções à Rússia

O vice-chanceler e ministro da Economia alemão, Sigmar Gabriel, disse em uma entrevista publicada pelo jornal "Bild am Sonntag", que a Europa chegará a um "ponto perigoso" se a eleição presidencial da Ucrânia falhar. Presidente do partido social-democrata, aliado da chanceler alemã Angela Merkel, Gabriel teria dito que, caso a eleição seja perturbada por Moscou, a Alemanha teria de avaliar novas sanções contra o país.

Separatistas no leste da Ucrânia, região em campanha para se separar do país e se juntar a Rússia, têm fechado comissões eleitorais locais e intimidado cidadãos ucranianos, de acordo com relatos. O governador pró-Kiev da província de Donetsk,Serhiy Taruta, disse nesta semana que os separatistas estão tentando criar um clima de desconforto e medo. Fonte: Dow Jones Newswires.