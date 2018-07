Vice-chefe do CNT líbio renuncia em meio à crise O vice-chefe do Conselho Nacional de Transição (CNT) da Líbia, Abdel Hafez Ghoga, renunciou ao cargo hoje em protesto contra a suspensão de seis integrantes do CNT, que ocorreu também neste domingo, e foi feita pelo chefe do Conselho, Mustafá Abdel Jalil. Todos os seis suspensos são de Benghazi, cidade onde começou a rebelião seguida de guerra civil que levou ao fim do regime de Muamar Kadafi, no ano passado.