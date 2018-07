Vice chinês Xi tranquiliza Sudeste Asiático sobre disputas marítimas

Falando na abertura de uma feira de negócios no sul da China para membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), o vice-presidente Xi disse que a prosperidade da própria China só poderia ser garantida mediante boas relações com seus vizinhos.

"Quanto mais progresso a China faz em seu desenvolvimento e quanto mais estreitos os laços com a região e o mundo, mais importante é para o país ter um ambiente regional estável e um ambiente de paz internacional", afirmou Xi.

"Tendo passado por várias vicissitudes nos tempos modernos, estamos profundamente conscientes da importância do desenvolvimento e quão valiosa é a paz", acrescentou, segundo a mídia estatal.

A afirmação de soberania do governo chinês sobre uma vasta extensão do mar da China Meridional colocou o país em divergência com o Vietnã e as Filipinas, enquanto Brunei, Malásia e Taiwan também reivindicam outras partes da região, tornando a área o maior foco de problemas com potencial militar da Ásia.

Estão em jogo, potencialmente, enormes reservas de petróleo offshore. Também estão localizadas na região importantes rotas marítimas para transporte de exportações.

Xi disse que a China --também envolvida atualmente em uma disputa com o Japão por um grupo de ilhotas desabitadas no Mar da China Oriental--, quer uma resolução pacífica diplomática para sua disputas.

"Estamos firmes em salvaguardar a soberania da China, a segurança e integridade territorial e estamos empenhados em resolver as diferenças com os vizinhos no que diz respeito a territórios continentais, marítimos e os direitos e interesses marítimos pacificamente, através de negociações amigáveis", disse.

"O desenvolvimento sustentável da China e da prosperidade oferecem uma janela importante e duradoura de oportunidades para seus vizinhos, e prometem oportunidades importantes de desenvolvimento para os países ao redor do mundo, incluindo os países da Asean", acrescentou o vice-presidente chinês.

A China tem resistido a propostas de um código multilateral de conduta para o mar da China Meridional, preferindo tentar negociar disputas com cada um dos países queixosos, muito menos poderosos.

(Reportagem de Ben Blanchard)