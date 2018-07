Vice de Chávez defende convênio com Cuba No aniversário do programa Misión Barrio Adentro, que coloca à disposição médicos cubanos para a população de baixa renda na Venezuela, o vice-presidente Elías Jaua, disse ontem que o presidente Hugo Chávez é um dos 50 mil venezuelanos que poderiam ser tratados pelo programa. Chávez está em Cuba, onde passa por uma nova sessão de radioterapia para tratar um câncer pélvico.