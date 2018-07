Vice de Obama visita Bagdá antes da retirada O vice-presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou ontem que a saída das tropas americanas do Iraque marcarão o começo de uma "nova etapa" nas relações entre os dois países, "construída sob uma forte relação de segurança". "Acredito que nossa nova parceria vai beneficiar toda a região e o mundo todo", afirmou o vice durante visita surpresa a Bagdá às vésperas do início da retirada total das tropas americanas do Iraque. Cerca de 13.800 soldados dos EUA ainda estão no país, mas partirão até o dia 31.