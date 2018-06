Vice-governador chinês é investigado por corrupção

Assim como muitos outros políticos que foram destituídos na campanha contra a corrupção, Ji tinha conexões pessoais e profissionais com o ex-chefe de segurança Zhou Yongkang. A campanha contra a corrupção está sendo liderada por Xi Jinping desde que assumiu a presidência da China e a liderança do partido no ano passado.

Mais cedo, o partido também anunciou que Zhu Zuoli, vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, também está sendo investigado por sérias violações às disciplinas do partido e às leis. Fonte: Associated Press.