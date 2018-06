Vice-governador e juiz morrem em ataques no Afeganistão

Segundo Samim Khpolwak, um porta-voz do governo local, Patyall estudava para se tornar um professor na Universidade de Kandahar, quando recebeu tiros no domingo, foi gravemente ferido e morreu horas depois em um hospital. O presidente Ashraf Ghani enviou condolências à família de Patyall e descreveu sua morte como um ataque terrorista. Uma delegação do governo irá investigar o homicídio.

Também no domingo, um juiz foi baleado e morto por um atirador em Feroz Koh, a capital da província de Ghor. Abdul Majid estava retornando para casa de uma mesquita quando sofreu o ataque. Assim como Patyall, ele chegou a ser socorrido e morreu no hospital.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelas mortes até o momento, mas insurgentes do Taleban têm realizado atentados que têm por alvo integrantes do governo nos últimos meses. Fonte: Associated Press.