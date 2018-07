Vice-ministro da Coreia do Norte visitará EUA

O vice-ministro norte-coreano viajará para Nova York a convite de Hillary, feito após uma visita da secretária de Estado dos EUA a Bali, capital da Indonésia, com Kim e o ministro de Relações Exteriores do Japão, Takeaki Matsumoto. O encontro aconteceu durante um fórum regional da Associação das Nações do Sudeste Asiático, na qual autoridades de 27 nações discutiram questões de segurança.

Kim se reunirá com autoridades norte-americanas para discutir o compromisso de seu país em retomar as negociações internacionais e adotar passos concretos em direção ao desarmamento, afirmou Hillary em um comunicado emitido em sua partida de Bali. As conversas envolvem, além das duas Coreias, os Estados Unidos, a China, o Japão e a Rússia. As informações são da AP.