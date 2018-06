Vice-ministro da Líbia é assassinado a tiros

A morte do vice-ministro marcou o primeiro assassinato de um membro do governo desde a queda do regime de Muamar Kadafi, em outubro de 2011. A identidade dos atiradores não foi imediatamente conhecida.

"Hassan al-Droui, o vice-ministro da Indústria, foi morto por agressores desconhecidos durante a noite, quando fazia uma visita a sua cidade natal, Sirte," disse um oficial de segurança à AFP. Fonte: Dow Jones Newswires.