Vice-ministro grego renuncia em meio à polêmica do leite

Na Grécia, que tem um dos leites mais caros da Europa, o leite pode ficar apenas cinco dias na prateleira, enquanto em outros países do continente o prazo geralmente é de dez dias. Pecuaristas locais temem que a medida fará os preços caírem e podem facilitar importações, fechando postos de trabalho no país.

Mesmo com a renúncia, Harakopoulos disse que votará a favor de um amplo projeto que reúne exigências feitas pelos credores internacionais da Grécia para a liberação de mais ajuda ao país. O projeto deve ser apreciado pelo Parlamento na noite deste domingo e a reforma do leite faz parte do pacote. Fonte: Associated Press.