Vice-ministro renuncia por escândalo sexual O secretário de Estado da Função Pública do governo francês, Georges Tron, renunciou ao cargo ontem. Ele é acusado de assédio sexual por duas ex-funcionárias. Em comunicado assinado pelo primeiro-ministro François Fillón, o governo francês elogiou a coragem e o senso de responsabilidade do secretário de Estado, que poderá se concentrar em sua defesa na Justiça. Tron, de 53 anos, atuava com status de vice-ministro no gabinete francês, além de também ser prefeito de Draveil, na região metropolitana de Paris.